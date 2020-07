Coronavirus, D'Amato: "Oggi nel Lazio 181 casi, trend in calo"

"Oggi registriamo un dato di 181 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al 6%. Non bisogna però abbassare la guardia. In continua crescita il numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24h, uno ogni ora, arrivando a 291 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.985 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 12". Lo ha riferito l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

"Un monitoraggio costante - prosegue l'assessore - conferma l'efficacia delle misure messe in atto. Nell'intero mese di marzo non è mai stata superata la soglia d'allerta sui casi attesi in Pronto soccorso. La rete dell'emergenza sta funzionando". D'Amato riferisce inoltre che "è partita la distribuzione dei kit dei dispositivi per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, mentre da domani sarà attivato il Covid Center del Campus Bio-Medico con 9 posti letto di terapia intensiva. Ad oggi inoltre sono stati effettuati nel Lazio oltre 33 mila tamponi", riferisce l'assessore. "La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 76 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.000 medici di famiglia e 280 pediatri di libera scelta collegati.

"Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale - ha concluso D'Amato - oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 158.900 mascherine chirurgiche, 34.700 maschere FFP2, 4.000 guanti, 430 occhiali e 350 tute idrorepellenti".