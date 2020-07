Coronavirus, Gallera: "Battaglia dà risultati, dati confermano la speranza"

I casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 43.208, aumentati di 1.047 unità rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso di una diretta Facebook. Registrati 7.199 decessi di persone risultate positive al coronavirus, con un aumento di 381 unità rispetto a ieri.

"I dati di oggi sono una conferma di una speranza, ma - sottolinea Gallera - non dobbiamo abbassare la guardia. La nostra battaglia sta dando dei risultati" nel contenimento della diffusione del coronavirus. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.324, sei in meno rispetto a ieri, mentre altre sei persone sono in attesa di tampone. Ieri l'aumento era stato di 2 e di 9 l'altro ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 11.883, in aumento di 68 da ieri. I dimessi e in isolamento domiciliare sono 22.907, di cui 10.855 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 12.022 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale.