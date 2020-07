Coronavirus, Gallera: "Siamo a ultimi km di maratona"

(Fotogramma)

"Le notizie sono confortanti, se la curva scende è perché gli italiani hanno seguito le misure. Ora bisogna insistere, come in una maratona mancano gli ultimi km. Si pensa che il traguardo sia vicino e invece sono i km più difficili, non bisogna mollare. Rischiamo per un niente di vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi". Sono le parole di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, a Mattino 5. "Quello che stiamo facendo produce risultati a tutti i livelli, anche se lo spazio nelle terapie intensive è in sofferenza e il numero dei decessi è alto", aggiunge.

"In Lombardia, secondo i dati, ci siamo stabilizzati. Non è ancora sceso il dato ma si è stabilizzato, l'Italia è indietro di un paio di settimane. Credo che a metà aprile dovremmo veder scendere la curva", dice ancora.