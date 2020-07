Firenze, morta coppia di 80enni: probabile omicidio-suicidio

Fotogramma

Probabile omicidio-suicidio di una coppia di anziani a Firenze. I cadaveri di due ultraottantenni sono stati trovati in un appartamento in via del Bronzino, nel quartiere dell'Isolotto. Si tratta di marito e moglie. A sparare sarebbe stato l'uomo, con un'arma da fuoco regolarmente detenuta. Sono in corso di accertamento i motivi del gesto da parte della squadra mobile della questura che conduce le indagini, dopo aver fatto il sopralluogo.