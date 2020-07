Stromboli, attività vulcanica in corso

Immagine di repertorio

Il vulcano Stromboli è tornato in azione. Dalla scorsa notte è in corso un'attività vulcanica. Un trabocco dalla terrazza craterica sta alimentando una colata di lava che dopo alcune ore ha raggiunto il mare alla base della Sciara del Fuoco. "Come tipicamente accade durante un'attività di questo tipo, il flusso lavico è accompagnato da rotolamento di blocchi e piccole frane che generano nubi di polvere", spiega il vulcanologo Borsi Bencke. "In concomitanza della fenomenologia vulcanica si osserva un segnale sismico associabile ad eventi franosi dovuti al rotolamento di blocchi incandescenti lungo la Sciara del Fuoco", dice l'Ingv.