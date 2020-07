Coronavirus, Borrelli: "Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no"

Foto Fotogramma

"Andare a fare Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no". Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è categorico sulla necessità di continuare a rispettare le misure restrittive per contrastare il Coronavirus anche in occasione delle prossime festività. "Dobbiamo stare a casa ancora e rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi", ha sottolineato Borrelli nel consueto punto stampa. "Nulla è cambiato rispetto all'ultimo Dpcm: il messaggio è stare a casa. Dobbiamo rispettare le normative vigenti", ha sottolineato anche Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e membro del comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, intervenuto in conferenza stampa alla Protezione Civile.