Coronavirus Lombardia, 394 morti nelle ultime 24 ore

Sono oltre 7500 i morti in Lombardia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo quanto reso noto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 394 per un totale di 7593. I casi positivi sono 44773 (+1565). Le persone ricoverate con sintomi sono 11927, ma solo 44 nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 1342 (+18). In totale sono stati eseguiti 121.449 tamponi.

"Anche oggi la situazione dei dati si conferma positiva, ma è proprio adesso che sarebbe folle vanificare tutto", ha evidenziato Gallera in una diretta Facebook. "Capiamo che rimanere in casa, soprattutto per chi ha bimbi piccoli, è faticoso, oggi siamo chiusi in casa. Ma lo stare chiusi in casa è quello che oggi ci porta a dire c'è una luce in fondo a quel tunnel che da flebile sta diventando più delineata. Ma se questo avviene è per la vostra capacità di resistere e si non può deflettere oggi".

Sono 3.815 le persone positive al coronavirus nella città di Milano, in aumento di 159 casi rispetto a ieri. Nell'intera provincia, ormai la prima in Lombardia per numero di casi, i positivi sono 9.522, in crescita di 611. A Bergamo i positivi sono 9.093 (+236), a Brescia 8.598 (+231), a Cremona 3.941 (+72), a Monza 2.543 (+81), a Pavia 2.180 (+47), a Lodi 2.157 (+41), a Mantova 1.736 (+48), a Lecco 1.516 (+46), a Como 1.157 (+56), a Varese 937 (+44) e a Sondrio 484 (+14).