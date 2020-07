Coronavirus "più che raddoppiati positivi che violano quarantena"

Sono più che raddoppiati rispetto al giorno precedente i positivi al Coronavirus denunciati per violazione della quarantena nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle misure di contenimento del covid 19: 39 ieri, contro i 15 di lunedì. Secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri sono state 230.951 le persone e 94.006 i negozi controllati e 6.608 i cittadini e 103 gli esercenti sanzionati. In 93 sono stati poi denunciati per false dichiarazioni. Infine sono 32 i negozi chiusi e 12 quelli sottoposti a chiusura provvisoria.