Coronavirus, Raggi: "Nel mondo Roma è città che più rispetta regole"

''Voglio fare ancora un appello. Come sapete il traguardo è vicino, possiamo sconfiggere il virus. Le immagini di Roma deserta che sono sicuramente molto tristi ci devono rendere orgogliosi. Roma sta reagendo benissimo, siamo la città che più al mondo sta rispettando le nuove regole. Possiamo essere di esempio a tutti ma non dobbiamo abbassare la guardia, il traguardo è vicino, non dobbiamo mollare. Ciascun romano può fare la differenza. Sono orgogliosa di voi''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo a Tele Radio Stereo.

"Sono già migliaia e migliaia le richieste che sono arrivate per i buoni spesa. Ho istituito una task force che andrà a supporto, per velocizzare la raccolta di richieste e la consegna dei buoni spesa'', ha aggiunto.

La sindaca ha ricordato la procedura per avere i buoni spesa. ''Bisogna fare una domanda che si può compilare sul sito di Roma capitale, poi i buoni spesa verranno consegnati direttamente a casa dalla Protezione civile. Gli anziani o le persone che non hanno Internet in casa saranno aiutate dalla Protezione civile''.

''Roma capitale ha già anticipato i soldi che arriveranno poi dalla Regione e dal Governo proprio per velocizzare la consegna di queste somme a tutti coloro che ne hanno diritto''.