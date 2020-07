Coronavirus, salgono a 67 i medici morti

via San Vittore cerimonia inaugurazione nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe. Stetoscopio in mano ad un medico con il camice (Massimo Procopio, Milano - 2014-04-18) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate