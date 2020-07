Coronavirus, D'Amato: "Da giorni nel Lazio trend in leggera frenata"

(Foto Afp)

"Oggi registriamo un dato di 169 casi di positività e un trend in lieve discesa al 5%. Da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in leggera frenata, ma dobbiamo mantenere altissima l’attenzione. Aumentano i guariti, 32, che sono il doppio dei decessi nelle ultime 24h". Lo dichiara l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel Lazio sono 2.879 in totale i casi di Covid-19, di cui 1.529 sono in isolamento domiciliare, 1.169 ricoverati non in terapia intensiva, 181 in terapia intensiva. Sono invece 185 i pazienti deceduti e 369 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3.433 casi.

"Sono in continua crescita i guariti - rileva D'Amato - che salgono di 32 unità nelle ultime 24h doppiando i decessi e arrivando a 369 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.287 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 16. Per quanto riguarda i test sierologici in sperimentazione infine ritengo necessario che vi sia un’unica strategia nazionale per evitare di andare in ordine sparso e soprattutto anche un tetto tariffario per evitare speculazioni. Questa mattina - ricorda - è stato attivato per i cittadini il servizio di assistenza psicologica al numero verde 800.118.800".

Quanto alle “polemiche in ordine al decesso di un paziente di 76 anni a Palestrina le trovo squallide e rischiano di minare la serenità degli operatori che stanno facendo uno sforzo importante per contrastare questa epidemia e per questo li voglio pubblicamente ringraziare. Dobbiamo evitare il ‘fuoco amico’. Purtroppo il 5% dei casi colpiti da Coronavirus possono rischiare la vita, questo ci dicono i numeri. Compito nostro è tutelare tutti i cittadini per garantire un’adeguata assistenza sanitaria e va un sincero ringraziamento a tutti gli operatori sanitari dello ‘SPOKE’ di Palestrina che hanno accettato la sfida e si stanno impegnando con orgoglio e motivazione. Nei prossimi giorni sarò a Palestrina per ringraziarli personalmente del lavoro che stanno svolgendo”.

Anche "a Roma città prosegue nella lenta discesa dei contagi". A "Latina registriamo il numero più basso regionale dei nuovi positivi mentre a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 24h, a Frosinone il dato più basso della settimana". Anche a Roma, dopo Bologna, sono arrivati i tamponi 'drive in'. E' partito ieri, da parte della Asl Roma 1, il servizio di effettuazione tamponi in modalità drive in. "Senza scendere dalle auto le persone invitate dal Sisp (servizio igiene e sanità pubblica, Ndr) potranno effettuare il tampone in sicurezza. Grazie a tutti gli specialisti impegnati in questa operazione", sottolinea la Asl in un tweet.

“Il trend nel Lazio conferma che le politiche di contenimento dell’epidemia e gestione sanitaria stanno funzionando e che bisogna ancora mantenere alta l’attenzione. Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che si stanno prodigando con professionalità e grande senso di appartenenza. Nel Lazio ad oggi sono 175 i Comuni che hanno zero casi positivi a dimostrazione di un contenimento territoriale che sta funzionando e che deve ancora essere mantenuto”, ha dichiarato dal canto suo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.