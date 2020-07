Coronavirus, Bonetti: "Subito bonus figli"

(Fotogramma)

"Ho chiesto di inserire il bonus figli già nel decreto aprile. Sono convinta che possa aiutare le famiglie". Così Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, ai microfoni della trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital.

Inoltre "propongo di estendere in modo straordinario l'assegno per tutti i figli, almeno per i minori di 14 anni. Per oggi è destinato solo ai nati nel 2020. Si tratta di un bonus che va dagli 80 euro ai 160 euro a seconda dell'Isee".

Quanto ai voucher babysitter e ai congedi, nel decreto approvato, spiega Bonetti, "c'è un computo complessivo, tra congedi parentali e voucher babysitter, di 1,3 mld. Alle famiglie italiane dico: siccome c'è un secondo decreto e le misure dovranno essere prolungate, mi impegno ad aumentare le risorse".

Poi i bambini. "Siccome il 14 aprile non torneremo alla normalità, e non potremo farlo per i prossimi mesi, già oggi dobbiamo chiederci regole, modalità e tempi per riorganizzare la vita perché lo stare in casa continuerà" dice Bonetti.

"Per bambini e giovani la salute psicofisica è legata anche alla possibilità di stare all'aria aperta. Dobbiamo valutare le regole, che probabilmente non permetteranno attività di sport di squadra, e potremo darci nuove regole seguendo scienziati - aggiunge la ministra - Si può dire che i bambini accedono in modo contingentato a palestre precedentemente sanificate, ad esempio. Non sarà il 14 aprile, potrebbe essere il 1 maggio o il 15 maggio".

Dimissioni presidente Inps? "Noi al governo, come l'Inps, dobbiamo dare una risposta al problema. Poi ci sarà un momento in cui risponderemo del nostro agire, perché è doveroso farlo. Ma ora vanno risolti i problemi" sottolinea Bonetti.