Coronavirus, Borrelli: "Briciole? A Lombardia maggior parte di aiuti"

"Per Fontana sono arrivate briciole da Roma? Io voglio innanzi tutto dire che con Regione Lombardia lavoriamo molto bene a livello tecnico. Poi, noi mandiamo in Lombardia come in altre regioni dispositivi di protezione, attrezzature e medici. Forniamo tutto il supporto necessario. Alla Lombardia, la Regione più colpita, abbiamo inviato la maggior parte di aiuti". Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, risponde così a chi gli chiede un commento sulle parole del governatore lombardo in merito agli aiuti arrivati alla Regione.

Fontana: "Da Roma solo briciole, Lombardia ha usato sue risorse"

"Su 45 milioni di mascherine, alla Lombardia abbiamo mandato il 17%", evidenzia Borrelli, prima di concludere. "Diamo e daremo sempre il supporto maggiore, non voglio aggiungere altro rispetto a quello che noi facciamo".