Coronavirus Lombardia, quasi 8mila morti ma calano i ricoveri

Foto Fotogramma

Sono quasi 8mila i morti in Lombardia nell'emergenza Coronavirus. I dati oggi sono stati forniti dal vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 367 decessi, per un totale di 7960. I casi positivi sono 46065 (+1292). Sono 11762 i ricoverati con sintomi, 165 in meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1351 (+9). In totale sono stati eseguiti 128286 tamponi.

Sul fronte delle province, questa la situazione dei contagi: Bergamo 9171 (+132), Brescia 8757 (+159), Como 1205 (+48), Cremona 3974 (+33), Lecco 1552 + 36), Lodi 2189 (+32) Monza e Brianza 2633 (+90) Milano 10004 (+482) di cui a Milano città 4018 (+203), Mantova 1782 (+46), Pavia 2285 (+105), Sondrio 517 (+33), Varese 1002 (+65) e 994 in fase di verifica.