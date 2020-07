Coronavirus, Spallanzani: "Continuano calo positivi e aumento dimissioni"

(Fotogramma)

"Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi". Lo riporta il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma, che parla di "197 pazienti positivi in totale. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio".

"I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altra struttura territoriale sono a questa mattina 180. In giornata sono previste altre dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

Nel corso del "progetto regionale Ospedale-Territorio, coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Ordine dei medici di Roma e con Confcooperative, d'intesa con la direzione Asl di Rieti e con il sindaco di Contigliano, continua oggi il Programma di approfondimento epidemiologico e diagnostico su un campione della popolazione del Comune, sede di un focolaio di Covid-19". Inoltre, "d'intesa con la Asl Roma 5, comincia lo studio di approfondimento dei pazienti ricoverati al Nomentana Hospital", annuncia ancora l'Istituto.