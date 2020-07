Meteo, arrivano 10 giorni di bel tempo

Manca davvero poco perché l’Italia venga raggiunta e inglobata da un gigantesco campo di alta pressione che ha tutta l’intenzione di sostare e proteggere il Paese per almeno dieci giorni. E’ facile intuire come anche la settimana di Pasqua sarà interessata dal bel tempo con un clima decisamente primaverile. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi, giovedì 2 aprile, qualche pioggia o breve temporale interesseranno la Sicilia e la Sardegna meridionale, per il resto il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno lentamente ad aumentare. Anche Venerdì Sardegna e Sicilia saranno interessate da molte nubi e alcuni rovesci, questa volta più probabili e diffusi in Sardegna, sempre bel tempo sul resto d’Italia con temperature in ulteriore aumento. Nel weekend il tempo andrà migliorando anche sulle Isole maggiori.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che le temperature cominceranno a salire gradualmente su quasi tutta l’Italia proprio in concomitanza del fine settimana. I valori massimi supereranno i 20°C sulle regioni tirreniche e sulle valli dell’Alto Adige e staranno di poco sotto questa soglia sul resto delle regioni. In anteprima il team annuncia il tempo per la prossima settimana: l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente con bel tempo e clima tipicamente primaverile sull’Italia per tutti i sette giorni che ci porteranno alla Pasqua.