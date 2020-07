Ostia, preso rapinatore che ha derubato anziana: applausi ai carabinieri

Applausi ai carabinieri che hanno bloccato un bandito in fuga dopo aver legato e rapinato un'anziana a Ostia. L'uomo, introdottosi con due complici nell'abitazione di una 71enne al secondo piano di un palazzo in via delle Zattere, all'arrivo dei militari, avvisati da un vicino, ha tentato di scappare gettandosi dal balcone, ma è stato ripreso al termine di un breve inseguimento a piedi e bloccato tra gli insulti dei residenti. Poi, mentre le pattuglie si allontanavano con i banditi a bordo, dai cittadini sono partiti gli applausi per i carabinieri al grido di "bravi ragà, bravi" e "grandi".