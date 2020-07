Coronavirus, Lapo Elkann: "Dove non arriva Stato arriva cuore degli italiani"

Fotogramma

"Bellissima iniziativa. Dove non arriva lo Stato arriva il Cuore degli italiani, ma dopo questa Tempesta bisogna ricostruire il tessuto sociale partendo da più risorse e sostegno ai più deboli altrimenti non avremmo imparato nulla". Lo scrive su Twitter Lapo Elkann, commentando l'idea lanciata da #siamoHandicappatiNocretini a seguito della quale persone con disabilità hanno deciso di donare una parte dell'assegno di cura ai Comuni per affrontare l'emergenza Coronavirus.