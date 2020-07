Coronavirus, sindaco Nembro: "Dolore sentire politici che polemizzano"

Fotogramma

"Ascoltare politici che ai livelli alti polemizzano tutti i giorni mentre i nostri cittadini sono malati o muoiono o comunque sono attanagliati dalla paura e dall'incertezza per il proprio futuro è un dolore grandissimo per me e la mia cittadinanza tutta". Così il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, invita attraverso l'Adnkronos ad abbassare i toni. L'emergenza coronavirus si sta trasformando da tema sanitario e dramma umano in accuse sempre più accese tra rappresentanti istituzioni e schieramenti politici.

"E' dall'inizio che sostengo che lo Stato, in tutte le articolazioni, dovrebbe muoversi come un'unica famiglia di fronte alle difficoltà", spiega il primo cittadino rieletto nel 2017 con una lista civica con quasi il 56% delle preferenze. Nembro, in provincia di Bergamo, è tra i comuni che in termini di vittime sta pagando il conto più alto. "Questo continuo discutere polemicamente è un fattore che incrementa la difficoltà ad affrontare questa sfida decisiva per il nostro destino di paese Italia", conclude il sindaco Cancelli.