Coronavirus, Spallanzani: 195 ricoveri e 190 dimessi

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 195. Di questi, 22 necessitano di supporto respiratorio". A riportarlo il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma.

"I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altra struttura territoriale sono a questa mattina 190. Continua - sottolinea il bollettino - in maniera significativa il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi".