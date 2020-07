Coronavirus, Zaia: "In Veneto obbligo guanti e mascherine in supermercati"

(Foto Fotogramma)

La nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia in vigore fino al prossimo 13 aprile, oltre a prevedere le limitazioni precedenti, e l'obbligo di utilizzo di mascherine per tutti nei supermercati: non solo gli addetti ma anche i clienti dovranno utilizzarli, prevede tra l'altro che i mercati alimentari al chiuso o all'aperto potranno continuare ad essere aperti solo con specifiche ordinanze dei sindaci, che dovranno recepire quella regionale.

I mercati dovranno essere perimetrati, avere un unico accesso e un'uscita, prevedere una sorveglianza pubblica o privata che garantisca la distanza sociale, non potranno esserci assembramenti. E anche in questo caso, venditori e clienti dovranno utilizzare guanti e mascherine.