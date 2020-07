Sito Inps in tilt, procura Roma apre inchiesta

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Procura di Roma ha aperto questa mattina un fascicolo sulla vicenda Inps in relazione al presunto hackeraggio al portale dell’Istituto. I pm di piazzale Clodio, secondo quanto si apprende, dopo che è stata depositata una prima informativa della Polizia Postale hanno avviato un’inchiesta. Il fascicolo è stato assegnato al pool di magistrati che si occupano di reati informatici coordinati dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli. A condurre le indagini in corso è il Cnaipic della Polizia Postale.

Mercoledì mattina il portale dell’Inps, nel giorno del click day per il bonus da 600 euro per gli autonomi, era andato in tilt costringendo anche alla sospensione temporanea della pagina. Prima del crash informatico, secondo quanto denunciato da più utenti, entrando con i propri dati nella pagina dedicata del sito per presentare la domanda di bonus, si veniva rinviati a un’altra pagina in cui figurano nominativi privati, insieme a una serie di informazioni strettamente personali di cui è in possesso l'Inps.

Il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (Nsc) ha convocato una nuova riunione straordinaria ristretta ai rappresentanti di Dis, Aise, Aisi e Cnaipic (Polizia Postale), presieduta dal vice direttore generale con delega al cyber del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, per esaminare le informazioni relative ai segnalati attacchi informatici perpetrati ai danni del portale internet dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

"Proseguendo i lavori di monitoraggio cibernetico già avviati nei confronti di alcune strutture italiane di eccellenza impegnate nell’emergenza Covid-19, il Nucleo - si sottolinea in una nota - ha esaminato, attraverso i dati pervenuti dall’Inps e dai pertinenti fornitori di servizi digitali, le evidenze telematiche relative agli eventi cibernetici segnalati che hanno recentemente interessato il portale internet dell’Istituto, oggetto di segnalazione all’autorità giudiziaria a cura della Polizia Postale, in un momento, peraltro, particolarmente delicato per l’avvio della procedura di sostegno economico alle famiglie italiane, assicurando all’Ente ogni forma di supporto per l’adozione delle appropriate misure di sicurezza cibernetica".

"Resta molto alta la vigilanza del Nucleo, impegnato a garantire un’idonea cornice di sicurezza cibernetica nei confronti di tutti gli attori nazionali coinvolti nella gestione dell’emergenza e nell’erogazione dei servizi derivanti dai provvedimenti recentemente emanati dal governo", si sottolinea.

La riunione, che si è sviluppata con più sedute nei giorni scorsi, "ha consentito di analizzare la tipologia degli attacchi segnalati per acquisire ogni utile elemento di valutazione".