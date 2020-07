Coronavirus, appello Zingaretti ai cittadini: "Resistete"

Fotogramma

"Siamo nel cuore di una battaglia che ci dice che le misure di contenimento stanno funzionando ma questo deve portarci a un assoluto rigore, a rispettare tutte le indicazioni e a rimanere a casa nelle forme che sono state decise". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un punto stampa dopo aver visitato alcuni reparti dell'ospedale Spallanzani.



"Non dobbiamo abbassare la guardia in nessun modo. Faccio un appello ai cittadini - ha proseguito - per continuare a resistere perché il fatto che la strategia funziona significa che bisogna continuare a seguirla".