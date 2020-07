Coronavirus, +428 casi in provincia di Milano

(Fotogramma)

Non si arresta il numero dei contagi di coronavirus in Lombardia che tocca la cifra di 49.118. A crescere maggiormente è la provincia di Milano che tocca i 10.819 casi (+428), di cui a Milano città 4.352 (+178), seguono le province di Bergamo 9.588 (+273) e Brescia 9.180 (+166). Rialzi più o meno contenuti per le altre province lombarde: Como 1319 (+63), Cremona 4154 (+57), Lecco 1628 (+34), Lodi 2238 (+24), Monza e Brianza 2935 (+161), Mantova 1981 (+97), Pavia 2499 (+168), Sondrio 563 (+26), Varese 1148 (+63) e 1066 in fase di verifica.