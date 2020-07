Coronavirus, Fontana: "Non uscite o numeri peggioreranno"

(Fotogramma)

"Le giornate sono belle, ma non si può uscire: non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, altrimenti lo sforzo fatto verrà vanificato e i numeri inizieranno a peggiorare. Non uscite di casa". E' l'appello che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana rivolge ai lombardi durante la diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus.