Coronavirus, Sileri: "Calo positivi al massimo tra 10 giorni"

"Credo che tra una settimana, 10 giorni al massimo, il Paese vedrà un calo dei casi positivi. Purtroppo questo non corrisponderà al calo del numero dei morti perché chi muore ora e morirà domani è chi ha contratto il virus diversi giorni o diverse settimane fa. Quindi prima avremo un calo dei positivi e poi della mortalità. In base all'andamento di questo calo, che sarà diverso tra la Lombardia e il resto dell'Italia, sarà possibile programmare un ritorno progressivo e lento alla normalità”. Lo ha dichiarato questa sera in diretta a 'Petrolio' su Rai Due, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Secondo Sileri è "possibile pensare ad un passaporto sanitario per la risposta immunologica ma oggi servono i tamponi". “Mi sono battuto molto - ha detto - perché i tamponi vengano fatti ed è uscita anche una circolare del Ministero in merito”.