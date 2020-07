Leonardo vola per la Protezione Civile, aiuti in tutta Italia

Piloti, aerei ed equipaggi di Leonardo sono operativi da dieci giorni per garantire il trasporto e la distribuzione di materiale sanitario da Nord al Sud del Paese. Leonardo - ha messo a disposizione delle operazioni della Protezione Civile aerei come il più noto ATR e il velivolo da trasporto C-27J.

I due velivoli sono impegnati costantemente nei trasporti di dispositivi sanitari a favore di varie regioni Italiane. I dispositivi, raccolti in genere in prima mattinata sugli aeroporti di Linate e Malpensa, sono successivamente trasportati dai due aerei, precedentemente decollati dalla sede Leonardo di Torino Caselle, verso le regioni che necessitano di maggiore assistenza e prevenzione.

Fino ad oggi Leonardo ha supportato le esigenze delle regioni del nord est con materiale trasportato a Venezia Tessera, del sud Italia con vari stop in Puglia, Basilicata e Calabria e delle zone insulari con missioni costanti su Cagliari e Palermo. Sono stati trasportati 6.500kg di materiale sanitario per circa 6000 miglia nautiche volando per 35 ore, sia di giorno che di notte.