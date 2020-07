Papa: "Guai a chi approfitta del momento per proprio guadagno"

(Foto Fotogramma)

Il Papa a Santa Marta mette in guardia, nell’emergenza coronavirus, da quanti approfittano del momento per i propri guadagni anziché fare del bene. "In questi momenti di turbamento, di difficoltà e dolore - osserva il Pontefice -tante volte alla gente viene la possibilità di fare una o un’altra cosa. Tante volte cose buone, ma non manca che a qualcuno venga l’idea di fare qualcosa non tanto buona: approfittare del momento per se stesso, per il suo guadagno". Da qui l‘invocazione: "Preghiamo oggi perché il Signore ci dia a tutti una coscienza retta, una coscienza trasparente che possa farsi vedere da Dio senza vergognarsi".