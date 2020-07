Coronavirus, governatore Toscana: "Domani firmo obbligo mascherine in strada"

(Foto Fotogramma)

"Le mascherine sono una forma di protezione primaria. Domani firmerò l'ordinanza che renderà obbligatorie per tutti i cittadini toscani le mascherine, e sarà ragionevole e calibrata". Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al termine della sua visita all'ospedale di Cisanello a Pisa, confermando la volontà, annunciata questa mattina, di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine fuori casa. La Regione ha acquistato 10 milioni di mascherine e saranno distribuite gratuitamente e rapidamente a tutti i Comuni. "Ci raccorderemo con i Comuni per fare in modo che questi dispositivi siano distribuiti" a tutti i cittadini toscani attraverso anche la protezione civile e il volontariato. Entro domani la Giunta regionale deciderà i distribuzione e di modalità di utilizzo delle mascherine e poi Rossi firmerà l'ordinanza.