Coronavirus, nel Lazio 3.186 casi e 219 decessi

Nel Lazio sono 3.186 gli attuali casi positivi al Covid-19, di cui 1.754 in isolamento domiciliare, 1.235 ricoverati non in terapia intensiva e 197 in terapia intensiva. In totale sono 219 i pazienti deceduti e 475 le persone guarite. Nel complesso sono stati esaminati 3.880 casi. Lo rende noto l'assessorato alla Salute della Regione Lazio sul suo profilo social.