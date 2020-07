Coronavirus, quasi 9300 sanzioni in un giorno

(Foto Fotogramma)

Sono stati oltre 220mila (229.104) i controlli eseguiti ieri dalle forze dell'ordine nell'ambito del monitoraggio del rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Dieci i positivi denunciati per violazione della quarantena e 9.284 le sanzioni irrogate, mentre sono 54 i cittadini denunciati per aver dichiarato il falso. Quanto alle attività commerciali, sono stati 87.364 i negozi controllati e 173 gli esercenti sanzionati. Tredici gli esercizi chiusi, mentre per 14 è stato disposto uno stop provvisorio.