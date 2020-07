Maturità 2020, tutti ammessi: due ipotesi per l'esame

(Fotogramma)

"Abbiamo previsto due scenari che garantiscano un esame di maturità serio, come sempre abbiamo sempre detto, malgrado le ricostruzioni fantasiose". Sono le parole della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Che tempo che fa.

"Gli scenari per l'esame di maturità sono due. Un'ipotesi, se si tornasse in classe entro il 18 maggio, prevede l'esame con commissione tutta interna e presidente esterno. La prova nazionale di italiano sarà gestita dal ministero dell'Istruzione, la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna perché dobbiamo garantire prove aderenti al percorso di apprendimento", afferma. "Se non si tornasse a scuola, gli esami saranno con un'unica prova orale. Faccio un appello agli studenti: stiamo chiedendo responsabilità a tutto il paese. Gli studenti che faranno l'esame di stato sono cittadini che votano, chiedo responsabilità anche a loro. E' importantissimo che studino e facciano bene, la loro serietà è necessaria", dice ancora. "Gli studenti saranno ammessi, ma essere ammessi non significa essere promosso all'esame. Noi con la didattica a distanza, che ha ottenuto risultati importanti, non abbiamo la matematica certezza di essere arrivati al 100% degli studenti, che vanno tutelati: va data a tutti la possibilità", dice.

Se non si torna a scuola, per l'esame di terza media "gli studenti presenteranno un elaborato e saranno sottoposti allo scrutinio finale".