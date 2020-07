Coronavirus, Zaia: "Johnson? Con immunità gregge resta solo pastore"

"Avete visto Johnson? Con l'immunità di gregge resta solo il pastore...". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa. "All'inizio noi abbiamo fatto scelte eroiche e controcorrente - ha ricordato Zaia ai giornalisti -, come quando suggerivo la quarantena per i ragazzi provenienti dalle zone infette della Cina e mi davano del razzista. La Gran Bretagna è la dimostrazione palese di cosa succede quando non controlli nulla, non tamponi e non isoli nessuno".