La sede FdI imbrattata con falce e martello e scritte inneggianti Acca Larentia

La serranda imbrattata

La falce e il martello sulla serranda tricolore, la scritta '10, 100, 1000 Acca Larentia'. sul muro. Così, da questa mattina, è la sede di Fratelli d'Italia in via Ottavio Assarotti, in zona Sant'Onofrio. "Un atto vile, segno della vigliaccheria di chi lo ha perpetrato, considerando anche il grave momento storico che tutti stiamo vivendo - commentano Stefano Oddo, consigliere del XIV Municipio e Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d'Italia - Questa azione sconsiderata non cambia nulla per noi. La sede di via Assarotti rimarrà comunque un punto di riferimento per le tantissime famiglie della zona, nonostante cerchino di intimorire noi e chi vive quotidianamente la nostra sede".