Sono 325 i poliziotti positivi in tutta Italia, i dati regione per regione aggiornati a oggi

di Silvia Mancinelli

Sono 325, il 4% in più rispetto alle settimane scorse, i poliziotti risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone. Duecentocinquantanove sono in isolamento, 47 ricoverati, 2 morti, mentre 17 sono guariti, negativizzati o comunque usciti dall'isolamento. Duemilatrecentoquarantasette, invece, sono stati dall'inizio della pandemia ad oggi gli operatori con manifestazioni cliniche sospette e 2053 quelli senza sintomi ma in quarantena per contatti a rischio. E' la situazione aggiornata ad oggi, 6 aprile 2020, dell'epidemia Covid-19 tra gli operatori della Polizia di Stato e i cui dati si riferiscono alle comunicazioni inviate dagli uffici territoriali e dipartimentali alla Direzione Centrale di Sanità.

Ma andiamo ad analizzare i dati regione per regione. E' in Lombardia, com'era prevedibile, che il numero di poliziotti positivi al Covid-19 è più alto: ben 80, di cui 20 ricoverati. Zero in Valle d'Aosta, dove comunque in cinque, pur senza manifestazioni cliniche in atto, sono in quarantena per contatti a rischio. Seguono l'Emilia Romagna, con 65 poliziotti positivi, 56 dei quali in isolamento, il Veneto dove i positivi sono 46, mentre nel Lazio e nella Campania, dove il numero cala di oltre la metà, rispettivamente 23 e 10 gli operatori contagiati, si contano gli unici 2 morti ad oggi per il virus nella Polizia di Stato.

Nelle Marche sono 17 i positivi, uno in più del Piemonte dove vivono 4,3 milioni di Persone. Più confortante il dato nelle isole, 5 in Sardegna i poliziotti positivi, altrettanti in Sicilia dove però 2 sono ricoverati. A quota 1 operatore positivo la Calabria, la Basilicata e il Molise. Sono, invece, in quarantena con manifestazioni cliniche sospette 672 poliziotti in tutta Italia, 230 dei quali in Lombardia e 123 in Emilia Romagna, e 1080 sono invece quelli risultati negativi all'esame del tampone.