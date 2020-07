Coronavirus, anziana cade e nessuno la soccorre: si ferma solo autista bus

Immagine di repertorio (Fotogramma)

In un altro momento sarebbero subito accorsi per aiutarla, ma la paura del coronavirus sta cambiando anche i rapporti tra le persone e cresce l'indifferenza per gli altri, e così un'anziana caduta a terra questa mattina in mezzo ad una strada non è stata aiutata da nessun passante o automobilista che anzi l'hanno schivata e la donna è rimasta a terra finché non è stata soccorsa da un autista di un autobus che si è fermato appunto per aiutarla. Il conducente del mezzo pubblico ha fermato l'autobus, è sceso ed ha aiutato la signora a rialzarsi, accompagnandola poi sul marciapiede e controllando che nella caduta non avesse riportato danni gravi, ed è quindi ripartito per finire la sua corsa.