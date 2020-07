Coronavirus, Burioni: "Oms sempre più deludente"

(Fotogramma)

Organizzazione mondiale della sanità "sempre più deludente. Mah". Così il virologo Roberto Burioni, con un tweet, commenta il nuovo documento dell'Oms sull'utilizzo delle mascherine, che ignora il tasso di trasmissione del coronavirus dagli asintomatici e non prevede le mascherine per tutti in pubblico.

A chi sostiene che le critiche all'Oms non siano un 'bel messaggio', Burioni replica: "Mi spiace ma qui non siamo in Cina e io critico anche WHO se lo ritengo opportuno". C'è chi ribatte al virologo scrivendo che l'Oms è una voce autorevole: ''L'autorevolezza -scrive Burioni- si guadagna (e si perde) sul campo".