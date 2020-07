Coronavirus Lombardia, 282 morti nelle ultime 24 ore

Foto AFP

Sono 9484 i morti in Lombardia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo quanto reso noto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 282 decessi nella regione. I positivi in Lombardia sono 52.325, in aumento di 791 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 11833 (-81). Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 1305 (-38). In totale sono stati eseguiti 159331 tamponi.

"Giorno dopo giorno c'è una continua riduzione di tutti i fattori e questo è un elemento positivo. Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora più evidenti e significativi", ha detto Gallera. "E' imminente il weekend di Pasqua e - ha aggiunto - dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perché serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa".

A Milano sono positive al coronavirus 11787 persone, 249 in più rispetto a ieri. In città il numero sale di 99 casi: una rallentamento rispetto ai +112 di ieri. "Quello di Milano tra le province è l'unico dato rilevante, ma anche qui come ci testimoniano i pronto soccorso è una situazione che si sta andando a ridurre", ha precisato Gallera.