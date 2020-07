Rapinano supermercato con volti coperti da mascherine, due in fuga

Le pattuglie dei carabinieri davanti al supermercato

(di Silvia Mancinelli) Con i volti coperti dalle mascherine chirurgiche, per non destare sospetti all'ingresso, in due sono entrati nel supermercato Conad in piazza Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato, per mettere a segno una rapina. E' successo oggi pomeriggio. Dopo aver minacciato la cassiera, i due si sono fatti consegnare l'incasso, ancora da quantificare, fuggendo in sella a uno scooter. Sul posto i carabinieri di Prenestino e del nucleo operativo di Piazza Dante per i rilievi.