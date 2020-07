Annunziata allo Spallanzani per febbre alta, in attesa del secondo tampone

(Fotogramma)

Lucia Annunziata è ricoverata da ieri sera all'Ospedale Spallanzani di Roma per accertamenti. La giornalista - a quanto si apprende - è stata portata in ospedale dalla sua abitazione con l'ambulanza a causa dell'insorgenza di febbre alta. Le sarebbe stato praticato un primo tampone che avrebbe dato esito negativo. E sarebbe attualmente in attesa dell'esito del secondo tampone.