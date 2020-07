Coronavirus, Raggi: "In settimana buoni spesa cartacei"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

''Abbiamo messo subito in campo i buoni spesa. Grazie ai 15 milioni del governo, abbiamo anticipato i fondi e abbiamo già attivato le prime 1000 app che consentono di avere il credito direttamente sul cellulare. In settimana consegneremo anche i buoni cartacei, evidentemente ci vuole un po' più di tempo: devono essere stampati, spillati e consegnati a mano. Non è una procedura semplice, con la app si fa prima. Ci stiamo avvicinando ai cittadini per assicurare loro di mettere il pasto in tavolo''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in diretta a Unomattina su RaiUno.

''Questa emergenza sta facendo emergere a Roma un forte senso di comunità - ha sottolineato la prima cittadina in un post su Facebook - Lo vediamo dalle molteplici iniziative messe in piedi in questi giorni da cittadini e negozianti. Vedere l’impegno e la dedizione con cui ci si prodiga per trovare soluzioni e venire incontro a chi ne ha bisogno ci deve rendere orgogliosi. Io lo sono. Sono davvero orgogliosa di come i romani si stanno comportando in questa fase complicata che ci siamo trovati a vivere''.

''Fabbriche che hanno riconvertito la loro produzione in mascherine evitando così di far perdere il lavoro ai loro operai, pizzerie che regalano il pane o che donano ad associazioni e parrocchie pasti caldi, negozi che producono e regalano mascherine per gli abitanti del quartiere. Sono davvero molte le iniziative che state portando avanti. Noi le stiamo raccogliendo all'interno della sezione ‘Le belle abitudini’ sul sito RomaAiutaRoma che abbiamo creato per mettere insieme tutte le informazioni relative all’emergenza coronavirus''., scrive ancora. ''Se anche voi vi siete attivati per offrire servizi utili per i cittadini durante l'emergenza, o conoscete qualcuno che l'ha fatto, fatecelo sapere scrivendo a questa mail: lebelleabitudini@comune.roma.it.Le belle abitudini devono essere valorizzate e raccontate. Qui, intanto, ne trovate alcune: https://www.comune.roma.it/romaiu…/…/le-belle-abitudini.page''.