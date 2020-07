Coronavirus, al via a Roma controlli su viaggiatori alle stazioni di Termini e Tiburtina

Due task force composte da medici, infermieri e personale sanitario gestiranno, attraverso il triage, i passeggeri in transito a Roma presso la stazione Termini e la stazione Tiburtina. Ne dà notizia l'Ordine dei medici di Roma. L’iniziativa voluta da Protezione civile di Roma Capitale, Omceo Roma e Croce Rossa, partirà domani mattina: a partire dalle ore 5, da quando cioè apriranno gli scali ferroviari delle due stazioni, saranno presenti due task force sanitarie per la gestione del triage.

Un'iniziativa fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus e sperimentare questa tipologia d’intervento, nell’auspicabile fase 2, anche nelle stazioni della metropolitana, all’ingresso degli uffici pubblici e nei centri commerciali. Due presidi sanitari, composti da medici e infermieri volontari dotati dei necessari dispositivi di protezione sanitaria - uno alla Stazione Termini e l’altro subito dopo alla Stazione Tiburtina - effettueranno i controlli della temperatura ai passeggeri e, qualora si rendesse necessario, una visita più approfondita secondo quanto prevede il triage.

"Dunque, dopo i due camper con personale sanitario volontario, che da settimane sta girando nel territorio della Capitale e della sua provincia facendo tamponi ed effettuando visite a domicilio, specie nelle zone rosse di Nerola e Contigliano, l’Ordine dei Medici di Roma prosegue con iniziative sanitarie volte a contenere la diffusione dell’epidemia", evidenzia il presidente dell’Omceo romano, Antonio Magi.

"In questi giorni che precedono la Pasqua - aggiunge Magi - in cui non possiamo escludere, nonostante i divieti, che il traffico delle persone aumenti, è bene non farsi trovare impreparati e intercettare chi transita dalle stazioni ferroviarie, bloccando coloro che possono costituire fonte di probabili contagi".