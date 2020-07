Meteo, temperature quasi estive

(Foto Fotogramma)

L’Italia è interessata da una grande figura di alta pressione che sta portando condizioni di stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale. Il cielo si presenterà sereno o localmente poco nuvoloso e le temperature segnano valori massimi tipicamente primaverili. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino alla domenica di Pasqua il tempo non subirà grossi scossoni, infatti il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Da rilevare soltanto le temperature che grazie al contributo nordafricano dell’alta pressione, continueranno a salire. I valori massimi da giovedì, ma soprattutto venerdì e sabato toccheranno punte di 23-25°C su molte zone della Pianura Padana, sulle valli dell’Alto Adige (qui anche 26-27°C) e in Toscana (Firenze a 25°C). Qualche grado in meno sul Lazio (Roma a 23°C), lungo le coste in genere e al Sud (su questi settori valori massimi anche sotto i 21°C).

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal giorno di Pasquetta il tempo comincerà a peggiorare. L’arrivo di un fronte perturbato dall’Atlantico coprirà il cielo al Centro-Nord e in Sardegna con conseguente abbassamento delle temperature anche di 5-6°C.