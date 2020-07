Papa: "Certi discorsi populisti ricordano Hitler"

Nuovo affondo del Papa alle politiche populiste. “Oggi, in Europa, quando si cominciano a sentire discorsi populisti o decisioni politiche di tipo selettivo non è difficile ricordare i discorsi di Hitler nel 1933, più o meno gli stessi che qualche politico fa oggi”, dice il Papa nella lunga intervista per l’emergenza coronavirus a Austen Ivereigh.

"Questa crisi ci tocca tutti: ricchi e poveri. E' un appello all’attenzione contro l’ipocrisia", ammonisce il Papa.

"Mi preoccupa l’ipocrisia di certi personaggi politici che dicono di voler affrontare la crisi, che parlano della fame nel mondo, e mentre ne parlano fabbricano armi. E' il momento di convertirci da quest’ipocrisia all’opera. Questo è un tempo di coerenza. O siamo coerenti o perdiamo tutto", avverte Francesco.