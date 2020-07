Coronavirus, morto dipendente Ama

(Foto Fotogramma)

"E’ deceduto poco fa all’ospedale Spallanzani E. C., il nostro collega di Ama risultato nelle scorse settimane positivo al virus Covid 19; era ricoverato da oltre 20 giorni e già assente dall’azienda per malattia dallo scorso 9 marzo, aveva 52 anni, era in servizio da 27 e attualmente svolgeva il ruolo di preposto di autorimessa presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia". Lo comunica in una nota AMA Spa.

“E’ una notizia terribile – dichiara l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis- Appena ho appreso del decesso ho voluto immediatamente chiamare la moglie del nostro collega, tra l’altro padre di due figli, per esprimere tutto il cordoglio e tutta la vicinanza possibile, sia a titolo personale sia a nome dell’azienda che rappresento. In questo momento più che mai Ama è una piccola grande comunità di donne e uomini che idealmente si stringono attorno alla famiglia, ai colleghi più stretti e agli amici”.

''Profondo dolore per la scomparsa, a causa del #Coronavirus, del capo operaio dell'autorimessa Ama di Rocca Cencia. Ci stringiamo alla sua famiglia e siamo vicini all'azienda e ai suoi colleghi'', si legge in un tweet della sindaca di Roma Virginia Raggi.