Coronavirus, due fratelli egiziani donano oltre 300 chili di cibo a famiglie in difficoltà

(Fotogramma)

Oltre 300 chili di alimenti donati alle famiglie in difficoltà di Roma da due fratelli egiziani. Un cuoco e un autotrasportatore per i mercati generali, hanno espresso alla Polizia Locale la loro volontà di donare generi alimentari reperiti a proprie spese: un gesto di solidarietà accolta con entusiasmo dagli agenti che si sono immediatamente attivati con la Caritas e con il parroco della chiesa di S.Gemma Galgani di Casalotti, per organizzare al meglio e in tempi brevi la distribuzione degli alimenti alle famiglie più bisognose.

Alcune pattuglie hanno provveduto a scortare il camion, contenente circa 325 kg di generi alimentari, fino alla chiesa, dove il parroco e alcuni volontari hanno preso in carico la merce da destinare alle case dove la crisi si fa più sentire. I due fratelli hanno espresso la volontà di rinnovare la loro offerta settimanalmente, sempre con l’aiuto degli agenti, lieti di adoperarsi per la buona riuscita di quest' opera di bene.