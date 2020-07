Coronavirus: 'matrimonio di guerra' per Raul e Monica a Parma

Raul e Monica sono marito e moglie. Questa mattina il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha unito in matrimonio i due medici Covid-19, lui ortopedico nel'ospedale Maggiore di Parma, lei in una struttura di lungodegenza in provincia di Reggio Emilia. Una pausa nella lunga guerra al virus che entrambi portano avanti, un "matrimonio di guerra" per tutelare loro stessi e i bambini, Niccolò e Martina, avuti dall'amore che già li unisce da nove anni.