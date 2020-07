Iss: 3.859 morti nelle Rsa a marzo

Sono 3.859 le morti registrate nelle Rsa italiane, il 40% fra il 16 e il 31 marzo 2020. E' quanto emerge dalla survey sulle Rsa dell'Istituto superiore di sanità (Iss), iniziata il 24 marzo e che coinvolge 2.399 strutture pubbliche o convenzionate che fanno parte dell'Osservatorio Demenze dell'Iss.

Ad oggi sono state contattate 2.116 Rsa (88% del totale) distribuite in modo rappresentativo in tutto il territorio nazionale. Hanno risposto finora 577 strutture, pari al 27% delle strutture contattate.

Nelle Rsa che hanno risposto vi sono un totale di 44.457 residenti alla data del 1 febbraio 2020, con una media di 78 residenti per struttura.

Tra il totale dei 3.859 soggetti deceduti dal 1° febbraio 2020 alla data di complicazione del questionario (26 marzo-6 aprile), 133 erano risultati positivi al tampone Covid19 e 1.310 avevano presentato sintomi simil-influenzali. In sintesi, il 37,4% del totale dei decessi (1.443/3859) ha interessato residenti con riscontro di infezione da Sars-CoV-2 o con manifestazioni simil-influenzali, rivela la survey.

Il tasso di mortalità fra i residenti (residenti al 1° febbraio e nuovi ingressi dal 1° marzo), considerando i decessi di persone risultate positive o con sintomi simil-influenzali, è del 3,1% ma sale fino al 6,8% in Lombardia. Da un ulteriore approfondimento, risulta che in Lombardia e in Liguria circa un quarto delle strutture (rispettivamente il 23% e il 25%), presenta un tasso di mortalità maggiore o uguale al 10%.