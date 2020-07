Coronavirus, Raggi: "Distribuiremo 43mila colombe a medici e famiglie in difficoltà"

''A Roma la solidarietà non si ferma. Stiamo facendo partire la distribuzione di 43 mila colombe pasquali, donate dall’azienda Bauli, che consegneremo ai medici impegnati nel contrasto al coronavirus e alle famiglie romane più in difficoltà''. Lo annuncia in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

''Le colombe saranno distribuite grazie al supporto della Protezione Civile di Roma Capitale, anche tramite la rete delle parrocchie, dei Municipi e delle associazioni del Volontariato cittadino. Vogliamo dedicare così un piccolo pensiero a medici, infermieri e altri operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea contro il coronavirus, per salvare delle vite. E poi alle famiglie e ai bambini in condizioni di fragilità, aggravate da questa emergenza''.

''Questa iniziativa acquista un significato ancora più profondo in un momento in cui le difficoltà sono aumentate per tutti e per alcuni in modo particolare. Siamo una comunità forte e unita. Insieme supereremo questo momento''.