oronavirus, Circiello: "Ravioli fatti in casa e tacchino farcito, Pasqua a tavola"

“Ritorniamo alle nostre tradizioni. Anche quelle più antiche. Rimettiamoci ai fornelli e prepariamo per la prossima Pasqua ravioli fatti in casa con all’interno puro salame italiano, torte ripiene di verdure di stagione e accanto all’abbacchio consiglio anche tacchino ripieno, magari con asparagi di stagione. Gran finale con uova al cioccolato, possibilmente fondente. Meno calorico”. Alcuni suggerimenti utili all’Adnkronos, per la prossima Pasqua, da parte di Alessandro Circiello, volto noto della tv, presidente della Federazione Italiana Cuochi Regione Lazio.

Ed ha ancora aggiunto: “sono giornate particolari, le nostre, tutti confinati a casa. Abbiamo più tempo da dedicare alla cucina, magari accanto ai nostri figli. Anche per la tipica colazione non solo le uova di tradizione, poche’, in camicia, strapazzate, ma anche il casatiello, a base di salame, formaggio e uova. Ed ancora torte rustiche, crostate, dolci. Sempre assolutamente da fare in casa ripiene di crema, marmellata o cioccolato”.

Ed accanto ai suggerimenti anche un desiderio. “Mi piacerebbe dopo questo periodo di ‘quaresima’ - ha proseguito Alessandro Circiello- poter finalmente ricominciare. Il nostro settore ne ha veramente bisogno. Ripartiamo in sicurezza, con tutte le accortezze necessarie. Consapevolmente”.